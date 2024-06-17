Челебадзе: Хвича Кварацхелия давно созрел для перехода в лучшие клубы мира

Бывший советский нападающий Реваз Челебадзе высказался о вингере «Наполи» и сборной Грузии Хвиче Кварацхелии.

«Хвича давно созрел для самых топовых клубов мира. Но это дело агента, отца и президента «Наполи». Откуда мы можем знать, все ли там удовлетворены? Тем более Конте прямо поставил условие, что Хвича должен остаться. Они сами решат вопрос. Но Хвича давно созрел для перехода в лучшие клубы мира», — сказал Челебадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, ранее отец футболиста заявил, что не хочет, чтобы его сын оставался в «Наполи». За итальянскую команду грузин выступает с 2022 года. В сезоне-2022/2023 он стал чемпионом Италии, а также был признан самым ценным игроком Серии А и лучшим молодым игроком Лиги чемпионов. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в € 80 млн.