Агент Ранджеловича сообщил, что игрок покинет «Рубин» и вернётся в «Олимпиакос»

Футбольный агент Василис Панагиотакис, представляющий интересы Лазара Ранджеловича, сообщил, что игрок покинет «Рубин» и вернётся в «Олимпиакос».

«Лазар Ранджелович покидает «Рубин» и возвращается в «Олимпиакос», — сказал Панагиотакис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Ранджеловича в € 1,8 млн. Права на футболиста принадлежат греческому «Олимпиакосу». Ранее Ранджелович также выступал за сербские «Единство Бошняце», «Раднички», «Кар Константин», «Радан Лебан», «Динамо Вранье», а также испанский «Леганес» и екатеринбургский «Урал».

Напомним, «Рубин» сохранил прописку в Российской Премьер-Лиге по итогам сезона-2023/2024.