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Австрия — Франция. Прямая трансляция
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Дешам высказался о возможности первым выиграть Кубок мира и Евро как тренер, и как игрок

Дешам высказался о возможности первым выиграть Кубок мира и Евро как тренер, и как игрок
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о возможности стать первым человеком, выигравшим Кубок мира и чемпионат Европы в качестве игрока и тренера. Напомним, Дешам выигрывал оба турнира как игрок, а также привёл национальную команду к победе на чемпионате мира — 2018 как тренер.

«Нет, это не мотивация. Целью является сборная Франции с точки зрения того, чего мы достигли и чего мы способны достичь. Есть и другие страны, которые изначально стремятся к победе, как это происходит в таких соревнованиях, как Лига чемпионов. Каждый год семь или восемь команд ставят перед собой цель выиграть её, и только одна команда может это сделать. Здесь то же самое», — приводит слова Дешама пресс-служба УЕФА.

Сборная Франции выступает в группе D, где также находятся сборные Австрии, Польши и Нидерландов. Напомним, действующим чемпионом Европы является сборная Италии.

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