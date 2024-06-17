УАФ опубликовала новые фотографии формы к матчу с Румынией на Евро-2024

Украинская ассоциация футбола опубликовала в своём телеграм-канале новые фотографии формы к первому матчу группового этапа Евро-2024, на которых отчётливо виден флаг Румынии. Напомним, ранее появились снимки, на которых вместо румынского флага виднелся бельгийский.

Фото: Телеграм-канал УАФ

Сегодня, 17 июня, сборная Украины сыграет с Румынией в матче группового этапа Евро-2024. Матч между сборными Украины и Румынии начнётся в 16:00 по московскому времени. Их соперниками по групповому этапу являются сборные Бельгии и Словакии.

Чемпионат Европы по футболу 2024 года проходит этим летом в Германии. Турнир принимают 10 стадионов в 10 городах. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая обыграла в финале на лондонском стадионе «Уэмбли» национальную команду Англии в 2021-м. В матче открытия Евро-2024 между сборными Германии и Шотландии победу одержала немецкая команда. Подопечные Нагельсмана забили пять голов соперникам, пропустив один.