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Пресс-секретарь УАФ Глывинский: мы хорошо знаем цвета флагов всех стран

Пресс-секретарь УАФ Глывинский: мы хорошо знаем цвета флагов всех стран
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Пресс-секретарь Украинской ассоциации футбола Александр Глывинский объяснил, почему на футболках команды на матч группового этапа со сборной Румынии был указан флаг Бельгии.

«На футболке всё напечатано правильно. Это просто передача света. Фотография была сделана на матчевой встрече, где не было яркого света, поэтому получился эффект сепии. Мы в Украинской ассоциации хорошо знаем цвета флагов всех стран», — написал Глывинский в комментариях под постом журналиста Криса Уайза в соцсетях.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024

Напомним, сегодня, 17 июня, сборная Украины сыграет с Румынией в матче группового этапа Евро-2024. Матч между сборными Украины и Румынии начнётся в 16:00 по московскому времени. Их соперниками по групповому этапу являются сборные Бельгии и Словакии.

Чемпионат Европы по футболу 2024 года проходит этим летом в Германии. Турнир принимают 10 стадионов в 10 городах. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая обыграла в финале на лондонском стадионе «Уэмбли» национальную команду Англии в 2021-м. В матче открытия Евро-2024 между сборными Германии и Шотландии победу одержала немецкая команда. Подопечные Нагельсмана забили пять голов соперникам, пропустив один.

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