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38-летний Серхио Рамос покинул «Севилью»

38-летний Серхио Рамос покинул «Севилью»
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38-летний центральный защитник Серхио Рамос покинул «Севилью» в связи с истечением срока действия контракта, сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.

«Севилья» хотела бы поблагодарить Серхио Рамоса за преданность делу, лидерство и максимальную самоотдачу, которую он проявил в этой кампании, и пожелать ему удачи в его следующем профессиональном вызове», — говорится в заявлении пресс-службы клуба.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Рамос вернулся в «Севилью» минувшим летом на правах свободного агента. В минувшем сезоне защитник провёл за андалусийцев 37 матчей во всех турнирах, в которых отметился семью голами и одной результативной передачей. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 2,5 млн.

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