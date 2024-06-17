Гришин: Шуманский берётся в ЦСКА на перспективу, но любой трансфер — риск

Российский специалист Александр Гришин отреагировал на новости о возможном переходе Артёма Шуманского из «Ариса» в ПФК ЦСКА. Ранее главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский подтверждал, что клубы находятся в стадии переговоров. В СМИ появлялась информация, что сумма трансфера 19-летнего белорусского форварда составит от € 1,5 до € 1,7 млн.

«Если ЦСКА подписывает Шуманского, значит, наверняка его смотрели селекционеры и по поводу его советовались с тренером. Я думаю, что 19-летний молодой футболист берётся в ЦСКА на перспективу. Посмотрим, как он будет себя проявлять на предсезонных играх на сборах. Уже после этих матчей можно сделать какие-то выводы по Шуманскому.

Любой трансфер — это риск. Можно угадать с молодым Файзуллаевым, а можно промахнуться с каким-то 30-летним игроком. Футболист в одной команде может играть, а в другой уже не показывает того футбола. К примеру, возьмём Сергеева из «Зенита». Он намного лучше играл в «Крыльях Советов», чем в «Зените» и плюс забивал больше. Но в петербургской команде повыше конкуренция. Поэтому футболисту надо попасть к своему тренеру и в свою команду, тогда всё срастётся», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.