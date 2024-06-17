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Футбольный союз Сербии призвал УЕФА наказать и лишить аккредитации косовского журналиста

Футбольный союз Сербии призвал УЕФА наказать и лишить аккредитации косовского журналиста
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Футбольный союз Сербии призвал УЕФА наказать косовского журналиста, который показал сербским болельщикам жест в виде двуглавого орла на чемпионате Европы 2024 года. Об этом сообщает агентство ТАНЮГ.

«Футбольный союз Сербии потребовал от УЕФА наказать и лишить аккредитации косовского журналиста, который провоцировал сербских болельщиков. Журналист Арлинд Садику в прямом эфире накануне матча Англия — Сербия перед сербскими болельщиками сложил руки и показал «двуглавого орла», символ так называемой Великой Албании», — сказано в заявлении пресс-службы ФСС.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024

Напомним, матч группового этапа Евро-2024 между сборными Англии и Сербии состоялся накануне, 16 июня. Игра проходила на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене. В качестве главного арбитра встречи выступает Даниэле Орсато. Матч завершился победой сборной Англии со счётом 1:0. На 13-й минуте матча забил полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем, переправив мяч в сетку ворот после подачи нападающего Букайо Саки. Этот гол оказался единственным в матче. Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Помимо Сербии и Англии, в группе C находятся Словения и Дания.

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