Джанашия: Хвича такой же лидер для Грузии, как Роналду для Португалии

Бывший футболист сборной Грузии Заза Джанашия поделился мыслями о лидерских качествах вингера грузинской национальной команды Хвичи Кварацхелии.

«Хвича – лидер сборной. До уровня Криштиану ему ещё далеко, надо много работать, но он такой же лидер для Грузии, как Роналду для Португалии.

Может ли Хвича в одиночку сделать результат для сборной Грузии? Да, конечно. Если он в «Наполи» может, то почему бы ему и в сборной этого не сделать?» — приводит слова Джанашии «РБ Спорт».

Напомним, на групповом этапе чемпионата Европы — 2024 соперниками сборной Грузии станут национальные команды Португалии, Турции и Чехии. Эти матчи состоятся в рамках группы F. Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.