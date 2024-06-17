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Гришин: сборной России нет на Евро-2024, болеем за сербов — они наши братья

Гришин: сборной России нет на Евро-2024, болеем за сербов — они наши братья
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Российский специалист Александр Гришин рассказал, за кого будет болеть на чемпионате Европы — 2024 при отсутствии сборной России.

Таблица Евро-2024

«Конечно, на чемпионате Европы 2024 года я болею за сборную Сербии. Это наши братья, которые за нас. Что касается вчерашнего матча, то англичане не впечатлили, а сербы играли хорошо. Но залетел случайный гол с помощью рикошета, такой мяч не вытекал из логики матча. А потом англичане владели инициативой, потому что игроков АПЛ нельзя сравнить с игроками чемпионата Сербии. Но сербы смотрелись достойно. А если бы использовали свой полумомент, то могли сыграть вничью. России на турнире нет, поэтому болеем за сербов, всё у них будет нормально», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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