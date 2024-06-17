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Румыния — Украина: стартовые составы команд на матч Евро-2024

Румыния — Украина: стартовые составы команд на матч Евро-2024
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Сегодня, 17 июня, на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия) состоится матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Румынии и Украины. Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Гленном Нюбергом (Швеция). Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа E. 1-й тур
17 июня 2024, понедельник. 16:00 МСК
Румыния
Не начался
Украина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд:

Румыния: Ницэ, Банку, Буркэ, Дрэгушин, Рацю, Марин Р., Ман, Марин М., Станчу, Коман, Драгуш.

Украина: Лунин, Конопля, Матвиенко, Мудрик, Степаненко, Судаков, Цыганков, Шапаренко, Забарный, Зинченко, Довбик.

Национальные команды Румынии и Украины на Евро-2024 выступают в группе Е. Их соперниками по групповому этапу являются сборные Бельгии и Словакии.

Календарь матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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