Румыния — Украина: стартовые составы команд на матч Евро-2024

Сегодня, 17 июня, на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия) состоится матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Румынии и Украины. Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Гленном Нюбергом (Швеция). Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

Румыния: Ницэ, Банку, Буркэ, Дрэгушин, Рацю, Марин Р., Ман, Марин М., Станчу, Коман, Драгуш.

Украина: Лунин, Конопля, Матвиенко, Мудрик, Степаненко, Судаков, Цыганков, Шапаренко, Забарный, Зинченко, Довбик.

Национальные команды Румынии и Украины на Евро-2024 выступают в группе Е. Их соперниками по групповому этапу являются сборные Бельгии и Словакии.