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Нойер заявил, что подумает об уходе из сборной Германии после Евро-2024

Нойер заявил, что подумает об уходе из сборной Германии после Евро-2024
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Голкипер сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер заявил, что подумает по поводу ухода из национальной команды по окончании домашнего чемпионата Европы 2024 года.

«Станет ли Евро-2024 моим последним турниром в сборной Германии? Я пока не могу точно сказать. Я подумаю об этом после турнира», — сказал Мануэль Нойер на пресс-конференции.

Финальная часть Евро-2024 проходит в Германии и продлится ровно месяц — с 14 июня по 14 июля. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах.

Таблица групп Евро-2024

Напомним, действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли». Судьба того финала решилась в серии послематчевых пенальти.

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