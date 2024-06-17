Российские флаги нельзя будет проносить на матчи сборной Украины на Евро-2024

Пронос флагов Российской Федерации будет запрещён на всех матчах сборной Украины на чемпионате Европы 2024 года.

«Обратите внимание, что российские флаги не будут разрешены на матчах национальной команды Украины. Как правило, допускаются все флаги, за исключением тех случаев, когда они считаются провокационными и/или дискриминационными и/или могут представлять угрозу безопасности», — приводит слова неназванного представителя пресс-службы УЕФА «РИА Новости Спорт».

Напомним, ранее флаги России появились на матчах Германия – Шотландия и Англия – Сербия. Все сборные России и отечественные команды отстранены от международных соревнований решением ФИФА и УЕФА с конца февраля 2022-го из-за событий на Украине. Чемпионат Европы по футболу 2024 года проходит этим летом в Германии. Турнир принимают 10 стадионов в 10 городах. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая обыграла в финале на лондонском стадионе «Уэмбли» национальную команду Англии в 2021-м.