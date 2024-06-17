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Игрок сборной Англии Александер-Арнольд прокомментировал победу над Сербией

Игрок сборной Англии Александер-Арнольд прокомментировал победу над Сербией
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Игрок сборной Англии Трент Александер-Арнольд прокомментировал победу в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Сербией. Напомним, англичане выиграли с минимальным счётом 1:0.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 1-й тур
16 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Сербия
Окончен
0 : 1
Англия
0:1 Беллингем – 13'    

«Я счастлив, что мы одержали победу. Это было нашей целью, ведь очень важно начать турнир с победы. Мы знали, что у нас есть игроки и состав, чтобы выиграть эту игру, и мы это доказали. Это была очень, очень сложная игра. Мы должны были заслужить победу, но именно в таких случаях мы чувствуем себя ещё лучше. Мы хорошо играли, создавали моменты и отлично защищались.

Давайте сохраним этот импульс. Это была первая игра, так что давайте не будем забегать вперёд. Мы знаем, что заслужили победу и упорно трудились ради неё. Но в то же время мы знаем, что нам нужно совершенствоваться», — приводит слова Александер-Арнольда пресс-служба УЕФА.

Полная трансляция матча Евро-2024 и хайлайты доступны в Okko.

Календарь матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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