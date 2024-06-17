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Нойер высказался о перспективах сборной Германии на домашнем Евро-2024

Нойер высказался о перспективах сборной Германии на домашнем Евро-2024
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Голкипер сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер высказался о перспективах своей национальной команды на чемпионате Европы — 2024. Напомним, Германия стартовала в турнире с уверенной победы над Шотландией (5:1).

«Какие перспективы у сборной Германии на Евро-2024? Это очень хороший вопрос. У нас были хорошие и плохие игры на старте предыдущих больших турниров. В 2014 году в матче с Португалией мы тоже хорошо стартовали, соперник играл в меньшинстве. Но мы не доминировали так, как в матче с Шотландией. Такая игра, как с Шотландией, явно помогает на старте турнира. Когда мы пропустили гол в свои ворота, все футболисты на поле огорчились. Это хороший знак. Для нас важно не только забивать голы, но и хорошо защищаться», — сказал Нойер на пресс-конференции.

Календарь Евро-2024
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