Нойер высказался о перспективах сборной Германии на домашнем Евро-2024

Голкипер сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер высказался о перспективах своей национальной команды на чемпионате Европы — 2024. Напомним, Германия стартовала в турнире с уверенной победы над Шотландией (5:1).

«Какие перспективы у сборной Германии на Евро-2024? Это очень хороший вопрос. У нас были хорошие и плохие игры на старте предыдущих больших турниров. В 2014 году в матче с Португалией мы тоже хорошо стартовали, соперник играл в меньшинстве. Но мы не доминировали так, как в матче с Шотландией. Такая игра, как с Шотландией, явно помогает на старте турнира. Когда мы пропустили гол в свои ворота, все футболисты на поле огорчились. Это хороший знак. Для нас важно не только забивать голы, но и хорошо защищаться», — сказал Нойер на пресс-конференции.