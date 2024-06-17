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Джанашия: Хвича должен уходить из «Наполи», «ПСЖ» — очень хороший вариант для него

Джанашия: Хвича должен уходить из «Наполи», «ПСЖ» — очень хороший вариант для него
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Бывший футболист сборной Грузии Заза Джанашия высказался по поводу будущего своего соотечественника Хвичи Кварацхелии в «Наполи».

«Он должен уходить из «Наполи». Непонятная ситуация с тренерами. Хвиче пора сменить команду. Были разговоры о «ПСЖ»? Это очень хороший вариант для Кварацхелии. Оттуда ушёл Мбаппе, на его место придёт Хвича. Он может играть там. «ПСЖ» – это хорошая команда, а Лига 1 – неплохой чемпионат», — приводит слова Джанашии «РБ Спорт».

Напомним, ранее отец футболиста заявил, что не хочет, чтобы его сын оставался в «Наполи». За итальянскую команду грузин выступает с 2022 года. В сезоне-2022/2023 он стал чемпионом Италии, а также был признан самым ценным игроком Серии А и лучшим молодым игроком Лиги чемпионов. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в € 80 млн.

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