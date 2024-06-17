В соцсетях появилось видео, на котором запечатлено, как сербские фанаты скандируют имя президента России Владимира Путина на улицах Германии. В контексте политической ситуации в мире этот ролик вызвал немалый резонанс.

Сербские фанаты скандировали имя Владимира Путина на улицах Германии. Видео:

Напомним, российская сборная отстранена от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА. Учитывая хорошие отношения между странами, сербские фанаты устраивают акции поддержки России на Евро-2024. Они вывешивали российский флаг на своей трибуне, а также, как видно на видео выше, скандировали имя президента РФ.

Финальная часть Евро-2024 проходит в Германии и продлится ровно месяц — с 14 июня по 14 июля. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах.