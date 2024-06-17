Мануэль Нойер ответил на критику в свой адрес во время Евро-2024

Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер ответил на критику в свой адрес во время чемпионата Европы — 2024.

«Я ничего не читал. Я всегда занимаюсь анализом своей игры только вместе с ответственными за это людьми. Мы всё обсуждаем, смотрим фрагменты и оцениваем мою игру, исходя из этого. Так что я не особо задумывался о критике в свой адрес. Важны доверительные отношения между тренерами, другими игроками и мной. А доверия в нашей команде очень много», — сказал Нойер на пресс-конференции.

Финальная часть Евро-2024 проходит в Германии и продлится ровно месяц — с 14 июня по 14 июля. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах.

Напомним, действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли». Судьба того финала решилась в серии послематчевых пенальти.