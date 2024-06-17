Игрок «Крыльев» Бейл: у сборной Нидерландов есть реальный шанс выиграть чемпионат Европы

Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл высказался о чемпионате Европы — 2024. Он рассказал, что следит за родной сборной Нидерландов и высоко оценивает шансы своей национальной команды на победу в континентальном первенстве.

«Конечно, я слежу за Евро, потому что там играет сборная Нидерландов. Я смотрю каждую игру и оцениваю шансы нашей сборной на 100%. Мы должны верить! У сборной отличный состав, поэтому есть реальный шанс выиграть чемпионат Европы.

Евро проходит в Германии, а это очень близко к Нидерландам, не удивлён оранжевому морю на трибунах. Многие фанаты могут просто приехать на машине: всего час дороги — и ты на месте», — сказал Бейл в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.