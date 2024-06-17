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Александер-Арнольд высказался об игре на позиции полузащитника в матче с Сербией

Александер-Арнольд высказался об игре на позиции полузащитника в матче с Сербией
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Игрок сборной Англии Трент Александер-Арнольд прокомментировал свою игру на позиции центрального полузащитника в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Сербией. Напомним, англичане выиграли с минимальным счётом 1:0.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 1-й тур
16 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Сербия
Окончен
0 : 1
Англия
0:1 Беллингем – 13'    

«Я нахожу это решение хорошим. Это требовало физических усилий, но когда ты играешь с такими игроками, как Деклан и Джуд, а за тобой стоит опытная четвёрка защитников, которые превосходно подсказывают, они рассказывают тебе всю игру, поэтому трудно ошибиться.

Мы с менеджером Стивом Холландом проделали большую работу на этой позиции, поэтому я был хорошо подготовлен и знал, чего от меня требуют», — приводит слова Александер-Арнольда пресс-служба УЕФА.

В следующем матче сборная Англии встретится с национальной командой Дании. Сербия проведёт матч со Словенией. Обе игры пройдут 20 июня.

Полная трансляция матча Евро-2024 и хайлайты доступны в Okko.

Календарь матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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