Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Австрия — Франция. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Торпедо» заявили, что окажут поддержку отстранённому от футбола Денисову

В «Торпедо» заявили, что окажут поддержку отстранённому от футбола Денисову
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный клуб «Торпедо» готов оказать всю необходимую поддержку условно отстранённому от футбола тренеру академии Игорю Денисову.

«Наш клуб занимает сторону Игоря Денисова и поддерживает своего тренера в этом вопросе. Мы полностью удовлетворены работой Игоря Владимировича с командой 2011 года рождения в клубной академии «Торпедо». Наши юристы готовы оказывать ему всю необходимую поддержку», — приводит слова неназванного представителя пресс-службы «Торпедо» «РИА Новости Спорт».

Напомним, накануне, 16 июня, стало известно, что бывший полузащитник сборной России Игорь Денисов, ныне являющийся тренером команды академии московского «Торпедо», на год условно отстранён от деятельности, связанной с футболом. 40-летний Денисов стал тренером академии московского «Торпедо» минувшей зимой. Он завершил игровую карьеру в 2019 году. Денисов в своей карьере выступал за санкт-петербургский «Зенит», махачкалинский «Анжи», а также за московские «Динамо» и «Локомотив». В составе «Зенита» Денисов стал трёхкратным чемпионом России (2007, 2010, 2011/2012), обладателем Кубка России (2009/2010), двукратным обладателем Суперкубка России (2008, 2011), обладателем Кубка УЕФА (2007/2008) и Суперкубка УЕФА (2008). С «Локомотивом» он стал чемпионом России (2017/2018) и двукратным обладателем Кубка России (2016/2017, 2018/2019).

Материалы по теме
Игорь Денисов отстранён от футбольной деятельности на год условно
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android