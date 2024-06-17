Бейл: для комфортной жизни в Самаре мне нужно около 300 тысяч рублей в месяц

Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл назвал сумму, которая ему нужна ежемесячно для комфортной жизни в Самаре. Нидерландский футболист назвал сумму в 300 тысяч рублей с учётом аренды жилья и походов в рестораны.

— Сколько денег нужно тебе для комфортной жизни в Самаре?

— Мы снимаем квартиру, ходим в рестораны. Наверное, около 300 тысяч рублей в месяц.

— Если сравнивать с Нидерландами — это много или мало?

— Мне кажется, что мои траты были бы примерно одинаковыми. Дома мы тоже тратим деньги на квартиру, еду, путешествия. Цены не сильно отличаются, — сказал Бейл в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, по ходу сезона-2023/2024 в СМИ возникали слухи о том, что Бейлом интересуются топ-клубы РПЛ.