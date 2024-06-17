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Знаменитый грузинский вратарь Габелия рассказал об ажиотаже в стране перед дебютом на Евро

Знаменитый грузинский вратарь Габелия рассказал об ажиотаже в стране перед дебютом на Евро
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Бывший вратарь тбилисского «Динамо» Отар Габелия рассказал об ажиотаже в стране перед дебютом сборной Грузии на чемпионате Европы — 2024.

«Спасибо ребятам за выход на Евро. Вся Грузия сейчас в предвкушении завтрашнего матча. Чувствуется большой ажиотаж. О футболе только и говорят по телевидению и на улице от простых людей до руководителей страны. На стадионах уже установили специальные экраны, чтобы люди, которые не смогли поехать в Германию, почувствовали сопричастность к этому празднику», — сказал Габелия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Напомним, на групповом этапе чемпионата Европы — 2024 соперниками сборной Грузии станут национальные команды Португалии, Турции и Чехии. Эти матчи состоятся в рамках группы F. Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.

Календарь матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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