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Знаменитый грузинский вратарь Габелия поделился предчувствием перед матчем с Турцией

Знаменитый грузинский вратарь Габелия поделился предчувствием перед матчем с Турцией
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Бывший вратарь тбилисского «Локомотива» Отар Габелия поделился ожиданиями от первого матча сборной Грузии на чемпионате Европы — 2024 с Турцией. Напомним, встреча состоится 18 июня. Начало игры — в 19:00 мск.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 1-й тур
18 июня 2024, вторник. 19:00 МСК
Турция
Не начался
Грузия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Наши ребята первый раз участвуют в большом турнире. У меня есть предчувствие, что турок обыграем, а с чехами вничью сыграем. Все хотят, чтобы свои стали чемпионами, но для первого раза нам будет трудновато на такое рассчитывать (смеётся). Важно, что давление на ребят немного снизилось. Они уже на Евро и могут свободно играть в футбол, как они умеют, без мандража. Маленькая нервозность, конечно, будет, но у турок тоже не всё хорошо: есть травмированные, пять матчей подряд они не могут выиграть. Но я надеюсь, наш тренер изберёт такую тактику, которая позволит Грузии победить», — сказал Габелия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Календарь матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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