Тетрадзе: Грузии можно и нужно обыгрывать сборную Турции, турки уже не те

Бывший советский и российский футболист Омари Тетрадзе оценил амбиции сборной Грузии на чемпионате Европы — 2024.

«Понятно, что фаворитом в группе считается Португалия. Но у Грузии есть шансы на победу в матче с Турцией, потому что команды равны по уровню. У меня есть надежда, что грузинские футболисты воспользуются этим шансом. С учётом того, что можно выйти в плей-офф через третье место, шансы на выход из группы у Грузии увеличиваются.

Самое важное, как сборная Грузии сыграет в первой игре. На мой взгляд, сборная Турции — это не та команда, которая была 10 лет назад. Это та команда, против которой можно играть достойно, а также можно и нужно обыгрывать. Всё-таки сборная Грузии показывала неплохие игры на отборе. Плюс команда очень опытная, потому что в сборной Грузии выступает много футболистов, которые играют за рубежом. Понятно, что это первый важный шаг на крупном турнире, поэтому важно, как грузины подойдут психологически к этой игре», — сказал Тетрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.