Габелия: в Грузии было столько классных мастеров, что на два списка «33 лучших» хватит

Бывший вратарь тбилисского «Динамо» Отар Габелия высказался о сравнении нынешнего поколения сборной Грузии с золотой плеядой начала 1980-х, выигравшей Кубок кубков 1981 года.

«Мне как бывшему футболисту неудобно сравнивать разные поколения — это пускай специалисты и болельщики решают. Главное, что эти ребята сделали большое дело — впервые вышли в финальный этап чемпионата Европы. Но и в наше время были большие звёзды. В Грузии было столько классных футболистов, что на два списка «33 лучших» в истории хватит. Некоторые не добивались больших побед, но были великолепными мастерами, игроками мирового уровня», — сказал Габелия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Напомним, Отар Габелия является чемпионом СССР 1978 года и обладателем Кубка кубков УЕФА 1981 года. Также Габелия был признан лучшим вратарём СССР 1979 года.