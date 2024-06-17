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Легенда грузинского футбола Габелия прокомментировал возможный трансфер Хвичи в «ПСЖ»

Легенда грузинского футбола Габелия прокомментировал возможный трансфер Хвичи в «ПСЖ»
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Бывший вратарь тбилисского «Динамо» Отар Габелия высказался по поводу будущего грузинского вингера Хвичи Кварацхелии в итальянском «Наполи».

«Я вообще-то болельщик Италии, но Хвича сам должен решить, оставаться ему в «Наполи» или уходить. Думаю, он разберётся, что для него лучше. Самое главное, чтобы, где бы он ни играл, продолжал показывать такой футбол, как в прошлом и этом году. Конечно, желательно, чтобы клуб Кварацхелии выступал в Лиге чемпионов», — сказал Габелия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Напомним, ранее отец футболиста заявил, что не хочет, чтобы его сын оставался в «Наполи». За итальянскую команду грузин выступает с 2022 года. В сезоне-2022/2023 он стал чемпионом Италии, а также был признан самым ценным игроком Серии А и лучшим молодым игроком Лиги чемпионов. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в € 80 млн.

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