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Нойер рассказал о восстановлении после победы в матче открытия Евро-2024

Нойер рассказал о восстановлении после победы в матче открытия Евро-2024
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Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер рассказал о восстановлении после победы в матче открытия Евро-2024 с Шотландией. Игра завершилась со счётом 5:1 в пользу немецкой сборной.

«После победы над Шотландией мы немного сбавили обороты и немного отдохнули. Индивидуально мы смогли поработать в тренажёрном зале. После победы приятно посмотреть на матчи соперников. Венгрия играла против Швейцарии. Ты смотришь на это и пытаешься сделать выводы», — сказал Нойер на пресс-конференции.

Финальная часть Евро-2024 проходит в Германии и продлится ровно месяц — с 14 июня по 14 июля. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах.

Напомним, действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли». Судьба того финала решилась в серии послематчевых пенальти.

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