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Румыния — Украина: румыны открыли счёт в середине первого тайма

Румыния — Украина: румыны открыли счёт в середине первого тайма
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В эти минуты на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия) проходит матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Румынии и Украины. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Гленном Нюбергом (Швеция). Стартовый свисток прозвучал в 16:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 31-й минуте гол забил Николае Станчу.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024

Напомним, национальные команды Румынии и Украины на Евро-2024 выступают в группе Е. Их соперниками по групповому этапу являются сборные Бельгии и Словакии. Чемпионат Европы по футболу 2024 года проходит этим летом в Германии. Турнир принимают 10 стадионов в 10 городах. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая обыграла в финале на лондонском стадионе «Уэмбли» национальную команду Англии в 2021-м.

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