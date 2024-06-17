Тетрадзе: о футболе говорит вся Грузия. У всех надежда, что сборная выйдет из группы

Бывший советский и российский футболист Омари Тетрадзе оценил амбиции сборной Грузии на чемпионате Европы — 2024. По его словам, страна сейчас живёт футболом и надеется на выход из группы.

«Когда сборная Грузии попала на чемпионат Европы 2024 года, уже вся Грузия начала жить футболом. Грузия всегда жила футболом. Может быть, во внутреннем чемпионате болельщики не так активно ходят на футбол, но что касается сборной… Даже когда был молодёжный чемпионат Европы, был переполненный стадион.

В данной ситуации вся Грузия говорит только о футболе, и все желают удачи команде на турнире. У всех надежда, что сборная Грузии выйдет из группы», — сказал Тетрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.