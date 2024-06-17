Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Австрия — Франция. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тетрадзе: о футболе говорит вся Грузия. У всех надежда, что сборная выйдет из группы

Тетрадзе: о футболе говорит вся Грузия. У всех надежда, что сборная выйдет из группы
Комментарии

Бывший советский и российский футболист Омари Тетрадзе оценил амбиции сборной Грузии на чемпионате Европы — 2024. По его словам, страна сейчас живёт футболом и надеется на выход из группы.

«Когда сборная Грузии попала на чемпионат Европы 2024 года, уже вся Грузия начала жить футболом. Грузия всегда жила футболом. Может быть, во внутреннем чемпионате болельщики не так активно ходят на футбол, но что касается сборной… Даже когда был молодёжный чемпионат Европы, был переполненный стадион.

В данной ситуации вся Грузия говорит только о футболе, и все желают удачи команде на турнире. У всех надежда, что сборная Грузии выйдет из группы», — сказал Тетрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Таблица групп Евро-2024
Материалы по теме
Турция — Грузия. Провальный старт Хвичи Кварацхелии
Турция — Грузия. Провальный старт Хвичи Кварацхелии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android