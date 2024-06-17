Капитан сборной Сербии Тадич: я лидер команды и должен был играть все 90 минут с Англией

Крайний нападающий и капитан сборной Сербии Душан Тадич высказался по поводу своего игрового времени в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы 2024 года, в котором сербы встретились с национальной командой Англии. Напомним, англичане одержали минимальную победу — 1:0, автором единственного гола стал Джуд Беллингем.

«Я лидер и капитан этой команды. Я говорил с тренером. Я лучший игрок в этой команде. Он должен был дать мне сыграть все 90 минут. Было бы иначе, будь я на поле с самого начала, но хорошо. Если вы хотите, чтобы Душан Тадич сыграл 30 минут – так и будет», – приводит слова Тадича Mundo Deportivo.

В следующем матче сборная Сербии встретится с национальной командой Словении. Англия проведёт матч с Данией. Обе игры пройдут 20 июня.