Песьяков рассказал незабываемую историю про Валерия Карпина

Бывший голкипер «Спартака» и «Ростова» Сергей Песьяков рассказал незабываемую историю про главного тренера жёлто-синих и сборной России Валерия Карпина.

— Вы примерно 100 лет проработали с Карпиным. Одна незабываемая история про него?

— Есть такая! 2009-й, мы со «Спартаком» заняли второе место, отмечаем окончание сезона всей командой в каком-то ночном клубе. Отдыхаю, смотрю, Георгич ко мне подходит. Говорит: «Пись, играл бы ты так, как танцуешь, цены бы тебе не было!» — приводит слова Песьякова Sport24.

Напомним, в конце мая «Крылья Советов» объявили о подписании контракта с Сергеем Песьяковым. Ранее российский вратарь представлял футбольный клуб «Ростов». К жёлто-синим голкипер присоединился летом 2017 года в статусе свободного агента. За этот период он принял участие в 182 матчах во всех турнирах, 50 из которых отыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 600 тыс. Отметим, что «Крылья Советов» завершили сезон-2023/2024 на девятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 41 очко. 35-летний Сергей Песьяков ранее в своей карьере выступал за «Спартак», «Анжи», «Томь» и «Шинник».