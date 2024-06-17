Румыния — Украина: команды ушли на перерыв при минимальном преимуществе румын

В эти минуты на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия) проходит матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Румынии и Украины. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Гленном Нюбергом (Швеция). Стартовый свисток прозвучал в 16:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Единственный гол в первой половине игры забил Николае Станчу. Больше зрители забитых мячей за первые 45 минут матча не увидели.

Напомним, национальные команды Румынии и Украины на Евро-2024 выступают в группе Е. Их соперниками по групповому этапу являются сборные Бельгии и Словакии. Чемпионат Европы по футболу 2024 года проходит этим летом в Германии. Турнир принимают 10 стадионов в 10 городах. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая обыграла в финале на лондонском стадионе «Уэмбли» национальную команду Англии в 2021-м.