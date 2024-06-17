Агент Дркушича прокомментировал первую игру защитника за сборную Словении на Евро-2024

Футбольный агент Младен Ратковица, представляющий интересы защитника «Сочи» и сборной Словении Ваньи Дркушича, прокомментировал участие футболиста в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Данией. Напомним, встреча завершилась вничью, со счётом 1:1.

«Это первое выступление Ваньи Дркушича на крупном турнире. Безусловно, это самый большой вызов в его карьере, и я могу сказать, что он был действительно великолепен. Ведь он проделал отличную работу и проявил себя в поединке с одним из самых талантливых нападающих в мире. Ванья вместе со своими товарищами по команде добился положительного результата, но турнир всего лишь начинается, и впереди у них много важных игр.

Мы, все сотрудники агентства, очень гордимся игроком и тем, чего он достиг за свою карьеру. Он доказывает, что благодаря упорному труду и характеру можно добиться больших успехов в футболе», — сказал Ратковица в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Национальные команды Словении и Дании на Евро-2024 выступают в группе C. Их соперниками по групповому этапу являются сборная Сербии и финалист предыдущего Евро-2020 сборная Англии.