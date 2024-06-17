«Куда перейдёт — покажет время». В «Балтике» заявили, что Данила Козлов покинет команду

Спортивный директор «Балтики» Армен Маргарян высказался о будущем полузащитника команды Данилы Козлова.

«Думаю, в ближайшее время нас покинет ещё один яркий игрок команды, который очень эффектно проявил себя в весенней части этого сезона, — Даня Козлов. На футболиста уже сделали устные и письменные офферы три ведущих клуба. Есть вероятность, что он вернётся обратно в «Зенит», есть и другие возможные сценарии. Но очевидно, что, имея на руках реальные или гипотетические варианты, футболист не захочет оставаться в ФНЛ и продолжать играть в нашей команде.

Его тоже можно прекрасно понять — молодой футболист, карьера только началась. Конечно же, имея такой талант и такие перспективы, никто не захочет терять год, играя в лиге слабее РПЛ. К сожалению, приходится констатировать, что этот футболист 100% от нас уйдёт, а дальше следует самый главный вопрос — за сколько и куда. По условиям контракта футболиста могут продать два клуба — мы и «Зенит». По сути, может быть много разных сценариев. Он может: а) от нас уйти в другой клуб; б) вернуться в «Зенит» и играть там; в) вернуться в «Зенит», и тот его продаст. Нет смысла сейчас рассуждать о сумме продажи и о том, куда в итоге перейдёт игрок — это покажет время.

Со своей стороны я хочу пожелать Дане большого будущего в карьере, достичь высот, попасть в сборную России, играть в Европе и радовать нас своей игрой в топовом европейском клубе. Ну а мы будем искать других Дань Козловых и давать им путёвку в большой футбол, чтобы «Балтика» ассоциировалась с клубом, который может находить талантливых ребят или давать шанс талантам, которые по каким-то причинам ещё не имели шанса себя проявить, и в дальнейшем продавать их и помогать в карьере, выводя на новую орбиту», — написал Маргарян в своём телеграм-канале.

Напомним, Данила Козлов находился в системе «Зенита» с 2022 года, пока минувшей зимой не был продан в «Балтику». В прошедшем сезоне 19-летний Козлов принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и 12 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 300 тыс.