Видео дальнего гола игрока Румынии Станчу в ворота Украины на Евро-2024

Полузащитник сборной Румынии Николае Станчу в матче с Украиной отметился дальним голом на 31-й минуте после ошибки вратаря Андрея Лунина.

В эти минуты на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия) проходит матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Румынии и Украины. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Гленном Нюбергом (Швеция). Стартовый свисток прозвучал в 16:00 по московскому времени.

Ниже можно ознакомиться с видео забитого мяча.

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Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Национальные команды Румынии и Украины на Евро-2024 выступают в группе Е. Их соперниками по групповому этапу являются сборные Бельгии и Словакии.