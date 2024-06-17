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Видео дальнего гола игрока Румынии Станчу в ворота Украины на Евро-2024

Видео дальнего гола игрока Румынии Станчу в ворота Украины на Евро-2024
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Полузащитник сборной Румынии Николае Станчу в матче с Украиной отметился дальним голом на 31-й минуте после ошибки вратаря Андрея Лунина.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа E. 1-й тур
17 июня 2024, понедельник. 16:00 МСК
Румыния
2-й тайм
3 : 0
Украина
1:0 Станчу – 29'     2:0 Марин – 53'     3:0 Дрэгуш – 57'    

В эти минуты на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия) проходит матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Румынии и Украины. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Гленном Нюбергом (Швеция). Стартовый свисток прозвучал в 16:00 по московскому времени.

Ниже можно ознакомиться с видео забитого мяча.

Полная трансляция матча Евро-2024 и хайлайты доступны в Okko.

Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Национальные команды Румынии и Украины на Евро-2024 выступают в группе Е. Их соперниками по групповому этапу являются сборные Бельгии и Словакии.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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