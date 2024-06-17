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Румыния — Украина: Марин удвоил преимущество румын в счёте

Румыния — Украина: Марин удвоил преимущество румын в счёте
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В эти минуты на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия) проходит матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Румынии и Украины. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Гленном Нюбергом (Швеция). Стартовый свисток прозвучал в 16:00 по московскому времени. На момент выхода новости счёт в матче 2:0 в пользу сборной Румынии. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа E. 1-й тур
17 июня 2024, понедельник. 16:00 МСК
Румыния
2-й тайм
3 : 0
Украина
1:0 Станчу – 29'     2:0 Марин – 53'     3:0 Дрэгуш – 57'    

Ранее, в первой половине игры Николае Станчу вывел сборную Румынии вперёд. На 53-й минуте Рэзван Марин удвоил преимущество румын в счёте.

Напомним, национальные команды Румынии и Украины на Евро-2024 выступают в группе Е. Их соперниками по групповому этапу являются сборные Бельгии и Словакии. Чемпионат Европы по футболу 2024 года проходит этим летом в Германии. Турнир принимают 10 стадионов в 10 городах. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая обыграла в финале на лондонском стадионе «Уэмбли» национальную команду Англии в 2021-м.

Расписание матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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