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Стало известно, в каком клубе может продолжить карьеру Владимир Ильин

Стало известно, в каком клубе может продолжить карьеру Владимир Ильин
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Нападающий Владимир Ильин, у которого закончился контракт с «Ахматом», с большой долей вероятности продолжит карьеру в «Урале». Об этом сообщает Metaratings.

По сведениям источника, 32-летний форвард уже подписал контракт с екатеринбургским клубом, за который выступал с 2017 по 2019 год.

В 2024 году «Урал» вылетел из Российской Премьер-Лиги впервые за 11 лет. По итогам сезона-2023/2024 клуб занял 14-е место. В стыковых матчах за право остаться в РПЛ «Урал» уступил по сумме двух матчей тольяттинскому «Акрону» и в следующем сезоне будет играть в Мелбет Первой лиге.

В завершившемся сезоне-2023/2024 Ильин провёл 20 матчей в рамках Российской Премьер-Лиги, забил два гола и сделал одну результативную передачу. Также на счету 32-летнего форварда восемь игр в Фонбет Кубке России, в которых он забил пять голов. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Владимира в € 800 тыс

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