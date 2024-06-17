Игрок сборной Венгрии Адам высказался о шутках в адрес своего телосложения

Нападающий сборной Венгрии Мартин Адам высказался о шутках в свой адрес. Игрок вышел на замену в матче со Швейцарией и привлёк внимание зрителей массивным телосложением.

«Конечно, видел пару публикаций о себе, но я обычно смеюсь над этим. Я родился таким, у меня такая фигура. Не говорю, что был таким крупным, когда родился, но у меня есть базовые физические данные, генетика, и не могу этого изменить. Так что да, это всё, что я могу сказать по этому поводу», — приводит слова Адама интернет-издание JOE.

16 июня на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне (Германия) завершился матч 1-го тура группового этапа в квартете A Евро-2024 между сборными Венгрии и Швейцарии. Стартовый свисток прозвучал в 16:00 по московскому времени. Сборная Швейцарии одержала победу со счётом 3:1.