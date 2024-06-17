Бейл: надеюсь, «Крылья» сохранят своих лидеров. Тогда мы точно будем выше девятого места

Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл выразил надежду на то, что самарский клуб сохранит своих лидеров.

«Надеюсь, что «Крылья» сохранят своих лидеров и укрепятся. Тогда мы точно будем выше девятого места», — сказал Бейл в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В завершившемся сезоне Гленн Бейл провёл за самарские «Крылья Советов» во всех турнирах 23 матча и отметился тремя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. Действующий контракт голландского игрока с клубом из Самары рассчитан до конца следующего сезона.

Напомним, по итогам сезона-2023/2024 команда Игоря Осинькина заняла девятое место в турнирной таблице российского чемпионата — самарцы набрали 41 очко в 30 встречах.