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Бейл: надеюсь, «Крылья» сохранят своих лидеров. Тогда мы точно будем выше девятого места

Бейл: надеюсь, «Крылья» сохранят своих лидеров. Тогда мы точно будем выше девятого места
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Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл выразил надежду на то, что самарский клуб сохранит своих лидеров.

«Надеюсь, что «Крылья» сохранят своих лидеров и укрепятся. Тогда мы точно будем выше девятого места», — сказал Бейл в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В завершившемся сезоне Гленн Бейл провёл за самарские «Крылья Советов» во всех турнирах 23 матча и отметился тремя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. Действующий контракт голландского игрока с клубом из Самары рассчитан до конца следующего сезона.

Напомним, по итогам сезона-2023/2024 команда Игоря Осинькина заняла девятое место в турнирной таблице российского чемпионата — самарцы набрали 41 очко в 30 встречах.

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