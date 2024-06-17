Евро-2024 — лучший чемпионат Европы в истории по процентному соотношению голов из далека

Нападающий сборной Румынии Денис Дрэгуш довёл счёт до разгромного в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с национальной командой Украины. Ранее полузащитники румын Николае Станчу и Рэзван Марин забили голы своей сборной из-за пределов штрафной. Таким образом, на данный момент восемь забитых мячей из 25 (32%) на стартовавшем чемпионате Европы — 2024 забиты с дальней дистанции. Это рекордная доля голов из-за пределов штрафной за всю историю проведения чемпионатов Европы.

Игра между сборными Румынии и Украины проходит в эти минуты на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Гленном Нюбергом (Швеция). Стартовый свисток прозвучал в 16:00 по московскому времени. На момент выхода новости счёт в матче 3:0 в пользу сборной Румынии. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Напомним, национальные команды Румынии и Украины на Евро-2024 выступают в группе Е. Их соперниками по групповому этапу являются сборные Бельгии и Словакии. Чемпионат Европы по футболу 2024 года проходит этим летом в Германии. Турнир принимают 10 стадионов в 10 городах. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая обыграла в финале на лондонском стадионе «Уэмбли» национальную команду Англии в 2021-м.