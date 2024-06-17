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Тетрадзе: после чемпионата Европы цена Хвичи Кварацхелии может подняться

Тетрадзе: после чемпионата Европы цена Хвичи Кварацхелии может подняться
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Бывший советский и российский футболист Омари Тетрадзе высказался о перспективах трансфера игрока сборной Грузии Хвичи Кварацхелии после чемпионата Европы в Германии.

«Для Хвичи Кварацхелии чемпионат Европы 2024 года — большой рынок в плане коммерции. Очень важно, как Хвича проявит себя. После этого турнира у Кварацхелии может подняться ещё больше трансферная стоимость. Но ему в каждой игре нужно доказывать, что он лучший», — сказал Тетрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, на групповом этапе чемпионата Европы — 2024 соперниками сборной Грузии станут национальные команды Португалии, Турции и Чехии. Эти матчи состоятся в рамках группы F. Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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