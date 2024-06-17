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«Дискуссии нам не помогут». Нойер — о конкуренции с тер Штегеном в сборной Германии

Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер ответил на вопрос о конкуренции с Марком-Андре тер Штегеном.

«Важно, чтобы команда держалась вместе, независимо от позиции. У нас большая и хорошая команда с отличными игроками повсюду. Дискуссии нам не помогут», – сказал Нойер на пресс-конференции.

Отметим, что главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман выбрал первым номером на родной чемпионат Европы Мануэля Нойера. Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген остался недоволен этим решением.

Финальная часть Евро-2024 проходит в Германии и продлится ровно месяц — с 14 июня по 14 июля. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах.

Напомним, действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли». Судьба того финала решилась в серии послематчевых пенальти.