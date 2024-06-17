Гленн Бейл: девятое место РПЛ — окей, но недостаточно хорошо для «Крыльев Советов»

Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл рассказал о своём отпуске и о том, каким сложился минувший сезон РПЛ для самарской команды.

«Если честно, я не отдыхал (улыбается). У нас с женой родился ребёнок, теперь у нас нет возможности поспать и много работы дома. Сейчас я полностью готов к сборам.

Что касается результата прошедшего сезона, до зимы всё было отлично. Нам нужно было сохранять этот победный ритм, но возникли сложности из-за травм: я, Гарре, Ежов, Солдатенков. Травм было очень много! Девятое место в таблице — это окей, но недостаточно хорошо для «Крыльев».

Я чувствую себя намного лучше. Я прошёл длительный процесс реабилитации, чувствую себя сильнее. Готов вернуться на поле», — сказал Бейл в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В завершившемся сезоне Гленн Бейл провёл за самарские «Крылья Советов» во всех турнирах 23 матча и отметился тремя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. Действующий контракт голландского игрока с клубом из Самары рассчитан до конца следующего сезона.

Напомним, по итогам сезона-2023/2024 команда Игоря Осинькина заняла девятое место в турнирной таблице российского чемпионата — самарцы набрали 41 очко в 30 встречах.