Александр Грищенко назначен на пост главного тренера ФК «Балтика»

Главным тренером ФК «Балтика» стал 33-летний Александр Грищенко. Об этом сообщает пресс-служба калининградской команды.

Отметим, что Александр Александрович начинал тренерскую карьеру в академии ФК «Балтика», где провёл более пяти лет. В Калининграде он стоял у истоков создания команды «Балтика — БФУ им. И. Канта». Под его руководством команда провела 2,5 сезона. Последним местом работы Грищенко был «Велес». 33-летний специалист возглавлял московский клуб с октября 2023 года. При нём столичная команда заняла пятое место в группе «Золото» Второй лиги. После завершения минувшего сезона он покинул «Велес».

По итогам прошлого сезона Российской Премьер-Лиги калининградский клуб набрал 26 очков и занял предпоследнее, 15-е место, вылетев в Мелбет Первую лигу.