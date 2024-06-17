Тренер Словакии Кальцона высказался о соперниках команды в группе на Евро-2024

Главный тренер сборной Словакии Франческо Кальцона высказался об их соперниках в группе на чемпионате Европы в Германии.

«Бельгия, безусловно, сильнейшая команда в нашей группе. Сейчас у них происходит смена поколений, но у них есть по-настоящему сильные молодые игроки. Я верю, что мы снова увидим их на вершине, как в последние годы. Румыния прошла квалификацию незамеченной. Это очень хорошая национальная команда, безусловно, такого же уровня, как и мы, и я считаю, что они одни из тех, кто обладает таким же потенциалом, как и мы, для выхода в следующий раунд», — приводит слова Кальцоны пресс-служба УЕФА.

Напомним, национальная команда Словакии на Евро-2024 выступает в группе Е. Их соперниками по групповому этапу являются сборные Бельгии, Румынии и Украины.