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Источник: «Сочи» подпишет нападающего «Ротора»

Источник: «Сочи» подпишет нападающего «Ротора»
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Нападающий «Ротора» Илья Сафронов продолжит карьеру в «Сочи». Об этом сообщает в своём телеграм-канале Сергей Ильёв.

По информации источника, уже завтра, 18 июня, футболист присоединится к новому клубу в рамках подготовки к предстоящему сезону в Первой лиге.

25-летний Сафронов выступает за «Ротор» с лета 2022 года. В минувшем сезоне лиги форвард записал на свой счёт восемь голов и шесть голевых передач в 24 матчах волгоградской команды во всех соревнованиях. Контракт Сафронова с «Ротором» истекает этим летом. По версии интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего составляет € 200 тыс.

Напомним, выступавший в Российской Премьер-Лиге «Сочи» завершил сезон-2023/2024 на последнем, 16-м месте в турнирной таблице и опустился в Первую лигу. «Ротор» по итогам переходных матчей с «Новосибирском» (4:1 по сумме двух встреч) вернулся в Первую лигу.

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