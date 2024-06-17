Бельгия — Словакия: стартовые составы команд на матч Евро-2024

Сегодня, 17 июня, на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте (Германия) состоится матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Бельгии и Словакии. Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Халилом Мелером (Турция) Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд:

Бельгия: Кастельс, Карраско, Дебаст, Фас, Кастань, Онана, Мангала, Доку, Де Брёйне, Троссард, Лукаку.

Словакия: Дубравка, Ганцко, Шкриньяр, Вавро, Пекарик, Дуда, Лоботка, Кука, Гараслин, Боженик, Шранц.

Национальные команды Бельгии и Словакии на Евро-2024 выступают в группе Е. Их соперниками по групповому этапу являются сборные Румынии и Украины.