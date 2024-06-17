Видео второго гола сборной Румынии в ворота Украины на Евро-2024

Полузащитник сборной Румынии Рэзван Марин в матче с Украиной ударом в касание из-за штрафной удвоил преимущество своей команды в счёте.

Матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы, в котором встречались сборные Румынии и Украины, завершился разгромной победой сборной румын со счётом 3:0. Помимо Марина, забитыми мячами в составе сборной Румынии отметились Николае Станчу и Денис Дрэгуш.

Ниже можно ознакомиться с видео гола Рэзвана Марина.

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Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Национальные команды Румынии и Украины на Евро-2024 выступают в группе Е. Их соперниками по групповому этапу являются сборные Бельгии и Словакии.