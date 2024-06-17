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Видео второго гола сборной Румынии в ворота Украины на Евро-2024

Видео второго гола сборной Румынии в ворота Украины на Евро-2024
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Полузащитник сборной Румынии Рэзван Марин в матче с Украиной ударом в касание из-за штрафной удвоил преимущество своей команды в счёте.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа E. 1-й тур
17 июня 2024, понедельник. 16:00 МСК
Румыния
Окончен
3 : 0
Украина
1:0 Станчу – 29'     2:0 Марин – 53'     3:0 Дрэгуш – 57'    

Матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы, в котором встречались сборные Румынии и Украины, завершился разгромной победой сборной румын со счётом 3:0. Помимо Марина, забитыми мячами в составе сборной Румынии отметились Николае Станчу и Денис Дрэгуш.

Ниже можно ознакомиться с видео гола Рэзвана Марина.

Полная трансляция матча Евро-2024 и хайлайты доступны в Okko.

Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Национальные команды Румынии и Украины на Евро-2024 выступают в группе Е. Их соперниками по групповому этапу являются сборные Бельгии и Словакии.

Расписание матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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