«Пари НН» хочет подписать контракт с вратарём Никитой Медведевым

«Пари Нижний Новгород» ведёт переговоры с голкипером «Ростова» Никитой Медведевым о подписании контракта. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Никите Медведеву 29 лет. Он является игроком ростовчан с июля 2022 года, когда он перешёл в клуб из казанского «Рубина». Его действующее трудовое соглашение с южанами было рассчитано до лета текущего года. В нынешнем сезоне российский голкипер в общей сложности принял участие в 17 матчах во всех соревнованиях. Медведев пропустил 21 забитый мяч.

Напомним, по итогам минувшего сезона чемпионата России по футболу «Пари Нижний Новгород» набрал 30 очков. Он занял 13-е место в турнирной таблице. По итогам стыковых матчей нижегородцы остались в РПЛ.